1) |х|=11 2) |-х| =6,2 3) | х| =0,07. 4) | х| =29 14/15
Математика
1) |х|=11 2) |-х| =6,2 3) | х| =0,07. 4) | х| =29 14/15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х=+11 или -11 2)х=6,23 или -6,23 3)х=0,07 или -0,07 4)х=29 14/15 или -29 14/15
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