Составьте 4 предложения с причастными оборотами: Развивающийся снег Начинающий художник Сверкающих звёзд Приближающегося утра

Гость: Гость:

Снег, развивающийся над полем, падал тихо и незаметно. Вчера я познакомился с художником, начинающим с нуля Сегодня я увижу миллиона сверкающих на небе звёзд. Я не успею дописать курсовую работу к быстро приближающемуся утру