Составьте 4 предложения с причастными оборотами: Развивающийся снег Начинающий художник Сверкающих звёзд Приближающегося утра
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Составьте 4 предложения с причастными оборотами: Развивающийся снег Начинающий художник Сверкающих звёзд Приближающегося утра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снег, развивающийся над полем, падал тихо и незаметно. Вчера я познакомился с художником, начинающим с нуля Сегодня я увижу миллиона сверкающих на небе звёзд. Я не успею дописать курсовую работу к быстро приближающемуся утру
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Решите уравнение: а)Х+3=-8 б)4-Х=-15 в)Х-1,8=-3,7 г)Х+1,2=-0,17 д)8-Х=1 е)-2,1-Х=2 Пожалуйста помог??те, от этого зависит моя итоговая оценка!