Попробуй догадаться или навести справку о происхождении словп безобразный

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Попробуй догадаться или навести справку о происхождении словп безобразный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Внутри слова "Безобразный" мы можем увидеть слово "образ". Безобразный-значит без образа, некрасивый. 
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