К следующим словам подберите ряд синоним в котром признак выражен по нарастанию его степени . .1 влажный - 2 большой - 3 известный - у нехороший - 4 темный 5 небольшой 6 полный 7 пожилой 8 неинтересный

Русский язык

К следующим словам подберите ряд синоним в котром признак выражен по нарастанию его степени . .1 влажный - 2 большой - 3 известный - у нехороший - 4 темный 5 небольшой 6 полный 7 пожилой 8 неинтересный

Автор: Гость