К следующим словам подберите ряд синоним в котром признак выражен по нарастанию его степени . .1 влажный - 2 большой - 3 известный - у нехороший - 4 темный 5 небольшой 6 полный 7 пожилой 8 неинтересный
Русский язык
К следующим словам подберите ряд синоним в котром признак выражен по нарастанию его степени . .1 влажный - 2 большой - 3 известный - у нехороший - 4 темный 5 небольшой 6 полный 7 пожилой 8 неинтересный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Влажный - мокрый большой - огромный известный - знаменитый нехороший - плохой темный - мрачный небольшой - маленький полный - сплошной пожилой - старый неинтересный - нудный
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