Состав и местонахождение крови

Биология
Состав и местонахождение крови
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Состав:эритроциты лейкоциты и тромбоциты;кровь состоит из клеток клеточных фрагментов водного раствора.в кровеносной системе всего организма находится
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