Вставьте пропущенные слова Фараон на важных церемониях восседал на _____, держа в руках _____ и ______. Они напоминали о праве властителя властвовать и ______________ подданных.

История

Вставьте пропущенные слова Фараон на важных церемониях восседал на _____, держа в руках _____ и ______. Они напоминали о праве властителя властвовать и ______________ подданных.

Автор: Гость