Вставьте пропущенные слова Фараон на важных церемониях восседал на _____, держа в руках _____ и ______. Они напоминали о праве властителя властвовать и ______________ подданных.
История
Вставьте пропущенные слова Фараон на важных церемониях восседал на _____, держа в руках _____ и ______. Они напоминали о праве властителя властвовать и ______________ подданных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фараон на важных церемониях восседал на троне, держа в руках жезли плеть.Они напоминали оправе властителя властвовать и подчинять подданных.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Сколько теплоты выделится при полном сгорании сухих березовых дров объёмом 5 м3? П??отность березовых дров 700 кг/м3, удельная теплота сгорания дро...
Математика
Составь 7 верных равенств используя следующие значения величин 60мес 7 мин 10ч 2сут 9??ек 365сут 48ч 420с 48мес 1г 600мин 4г 900лет 5лет
Русский язык
К следующим словам подберите ряд синоним в котром признак выражен по нарастанию его степени . .1 влажный - 2 большой - 3 известный - у нехороший - ...