Когда от мотка тесьмы отрезали 3 раза по 2 метра в нём осталось с метров запиши выражением Сколько метров тесьмы было в мотке сначала
Математика
Когда от мотка тесьмы отрезали 3 раза по 2 метра в нём осталось с метров запиши выражением Сколько метров тесьмы было в мотке сначала
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Гость:
С+ 2умножить на 3метров= тесьмы всего
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