Когда от мотка тесьмы отрезали 3 раза по 2 метра в нём осталось с метров запиши выражением Сколько метров тесьмы было в мотке сначала

Математика

Когда от мотка тесьмы отрезали 3 раза по 2 метра в нём осталось с метров запиши выражением Сколько метров тесьмы было в мотке сначала

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