Спеши предложение разделяя слова для переноса . ясное осеннее утро радует хорошей погодой . подчеркни подлежащее и сказуемое выпиши словосочетание с вопросами . СРОЧНО ПОМОГИТЕ !!

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Спеши предложение разделяя слова для переноса . ясное осеннее утро радует хорошей погодой . подчеркни подлежащее и сказуемое выпиши словосочетание с вопросами . СРОЧНО ПОМОГИТЕ !!

Автор: Гость