Спеши предложение разделяя слова для переноса . ясное осеннее утро радует хорошей погодой . подчеркни подлежащее и сказуемое выпиши словосочетание с вопросами . СРОЧНО ПОМОГИТЕ !!
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Спеши предложение разделяя слова для переноса . ясное осеннее утро радует хорошей погодой . подчеркни подлежащее и сказуемое выпиши словосочетание с вопросами . СРОЧНО ПОМОГИТЕ !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яс-ное осен-нее ут-ро ра-ду-ет хо-ро-шей по-го-дой. Подлежащее - утро, подчеркиваем одной чертой, выражено существительным; сказуемое - радует, подчеркиваем двумя чертами, выражено глаголом. Словосочетания: утро (какое?)ясное; утро (какое?) осеннее, радует (чем?)погодой; погодой (какой?) хорошей
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