Решите уравнение 5х+6+(х-3)=(5+х)-4
Алгебра
Решите уравнение 5х+6+(х-3)=(5+х)-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+6+(х-3)=(5+х)-4 5х+6+х-3=5+х-4 6х+3=х+1 5х= -2 х= -0,4
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