Решите уравнение 76/x-3 + 76/x+3 = 19

Математика
Решите уравнение 76/x-3 + 76/x+3 = 19
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сразу убираем 3 т.к. 3-3=0 далее т.к. первое выражение и второе равны 19:2= 76/х следовательно 76/х= 9,5 х= 76:9,5 х=8
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