Какие важные события произошли в жизни пушкина лицеиста
Литература
Какие важные события произошли в жизни пушкина лицеиста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хотя шестилетнее пребывание в Лицее Пушкин и называл "годами заточения" и как будто и рвался на свободу, но вместе с тем он с грустью расставался с Лицеем. В Лицее он узнал первую дружбу, первую любовь. Здесь впервые посетила его Муза и впервые слава осенила его кудрявую голову. Здесь горячо любили его, восхищались им, верили в его блистательную будущность, и он горячо любил своих друзей.
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