207(номер)-Один метр ткани стоит 450 р. Сколько стоят 5 м, 2,5 м, 3,8 м 0,6 м, этой ткани? 208(номер)-Цена килограмма яблок 53 р. Сколько стоят 2 кг, 1,2 кг, 3,1 кг, 0,5 кг, 800 г, 2 кг 300 г яблок? Это надо сделаь в форме и пр...
Математика
207(номер)-Один метр ткани стоит 450 р. Сколько стоят 5 м, 2,5 м, 3,8 м 0,6 м, этой ткани? 208(номер)-Цена килограмма яблок 53 р. Сколько стоят 2 кг, 1,2 кг, 3,1 кг, 0,5 кг, 800 г, 2 кг 300 г яблок? Это надо сделаь в форме и примеры в столбик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 207 450*5=2250 450*2,5=1125 450*3,8=1710 450 *0,6=270
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