207(номер)-Один метр ткани стоит 450 р. Сколько стоят 5 м, 2,5 м, 3,8 м 0,6 м, этой ткани? 208(номер)-Цена килограмма яблок 53 р. Сколько стоят 2 кг, 1,2 кг, 3,1 кг, 0,5 кг, 800 г, 2 кг 300 г яблок? Это надо сделаь в форме и пр...

Математика
207(номер)-Один метр ткани стоит 450 р. Сколько стоят 5 м, 2,5 м, 3,8 м 0,6 м, этой ткани? 208(номер)-Цена килограмма яблок 53 р. Сколько стоят 2 кг, 1,2 кг, 3,1 кг, 0,5 кг, 800 г, 2 кг 300 г яблок? Это надо сделаь в форме и примеры в столбик
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 207  450*5=2250 450*2,5=1125 450*3,8=1710 450 *0,6=270
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определите тип речи. Докажите, учитывая вид и время глаголов-сказуемых
Ответить
История
Напишите пожалуйста что про Магелана
Ответить
Литература
Стих три пальмы Как найти художественные средства
Ответить
Русский язык
Определи число и падеж выделенных слов БЕЗ СЕТЕЙ, КРЮЧКОВ и ЛОДОК
Ответить
Қазақ тiлi
Т[]л ер омоним синоним антоним
Ответить