207(номер)-Один метр ткани стоит 450 р. Сколько стоят 5 м, 2,5 м, 3,8 м 0,6 м, этой ткани? 208(номер)-Цена килограмма яблок 53 р. Сколько стоят 2 кг, 1,2 кг, 3,1 кг, 0,5 кг, 800 г, 2 кг 300 г яблок? Это надо сделаь в форме и пр...

Математика

207(номер)-Один метр ткани стоит 450 р. Сколько стоят 5 м, 2,5 м, 3,8 м 0,6 м, этой ткани? 208(номер)-Цена килограмма яблок 53 р. Сколько стоят 2 кг, 1,2 кг, 3,1 кг, 0,5 кг, 800 г, 2 кг 300 г яблок? Это надо сделаь в форме и примеры в столбик

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