Т[]л ер омоним синоним антоним

Қазақ тiлi
Т[]л ер омоним синоним антоним
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тіл ме,төл ме? Ер синоним-ілесіп жүр,омоним:ер-ер адам,еріп жүр,еру.антоним:ер-әйел,ер-қал
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