Медоносным цветом зацвету я летом. Я тебя листвою от дождя укрою. Разобрать по чле??ам.
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Медоносным цветом зацвету я летом. Я тебя листвою от дождя укрою. Разобрать по чле??ам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медоносным-прил.,цветом-сущ.,зацвету-гл.,я-мест.,Тебя-мест.,листвою-сущ.,от-пред.,дождя-сущ.,укрою-гл.
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