Как сделать кроссворд по музыке со словами 1) скрипка, 2) баян,3)арфа, 4) труба,5) гусли, 6) балалайка. Помогите пожалуйста....
Музыка
Как сделать кроссворд по музыке со словами 1) скрипка, 2) баян,3)арфа, 4) труба,5) гусли, 6) балалайка. Помогите пожалуйста....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 Три струны, играет звонкоИнструмент тот — «треуголка».Поскорее узнавай-ка,Что же это? 2У него рубашка в складку, Любит он плясать вприсядку, Он и пляшет, и поет —Если в руки попадет. Сорок пуговиц на нем С перламутровым огнем. Весельчак, а не буян Голосистый наш... 1Как будто девушка запела,И в зале словно посветлело.Скользит мелодия так гибко.Затихло все: играет... 3Богиня инструментов всех – Звучит журчанье, шелест.По струнам пальцы пролетят – Что даже птицы замолчат. 5На чём в гостях, вдали от дома,Играл Садко царю морскому?Тот музыкальный инструментСломал он, улучив момент. 4Звучит сигнал, на бой зовёт!Вставай, солдат, она поёт!
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