Как сделать кроссворд по музыке со словами 1) скрипка, 2) баян,3)арфа, 4) труба,5) гусли, 6) балалайка. Помогите пожалуйста....

Гость: Гость:

6 Три струны, играет звонкоИнструмент тот — «треуголка».Поскорее узнавай-ка,Что же это? 2У него рубашка в складку, Любит он плясать вприсядку, Он и пляшет, и поет —Если в руки попадет. Сорок пуговиц на нем С перламутровым огнем. Весельчак, а не буян Голосистый наш... 1Как будто девушка запела,И в зале словно посветлело.Скользит мелодия так гибко.Затихло все: играет... 3Богиня инструментов всех – Звучит журчанье, шелест.По струнам пальцы пролетят – Что даже птицы замолчат. 5На чём в гостях, вдали от дома,Играл Садко царю морскому?Тот музыкальный инструментСломал он, улучив момент. 4Звучит сигнал, на бой зовёт!Вставай, солдат, она поёт!