Написать очерк "Произведения А.С. Пушкина"

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Кто не любит произведений А.С.Пушкина,нашего великого русского поэта?.Мы,начиная с раннего детства знакомимся с ними.Когда мы еще малыши,наши мамы и бабушки приучают нас к его сказкам и хотим мы или не хотим,мы начинаем их любить, и,в нашем мозгу откладывается,что в этих сказках хорошее,а что плохое. Сначала мы слушаем сказку "У Лукоморья дуб зеленый",где мы "видим",вернее представляем всех героев,мы все время с ними и мы мысленно помогаем хорошим и ругаем плохих.Мы подрастаем и слушаем уже "Сказку о царе Салтане",где переживаем за героев этой сказки,чувствуя себя её героем,но только положительным,добрым и хорошим.Нам не хочется быть похожим на "Бабариху"на "повариху и ткачиху".А как хороши его сказки-" О рыбаке и рыбке", " О попе и работнике его Балде","....Все эти сказки тоже учат тому,чтобы дети понимали и могли отличить добро от зла,правду от обмана,где поэт высмеивает жадность,где от жадности бабка остается у "разбитого корыта" Мы радуемся,когда зло и обман наказаны.,пример,как Балда проучил попа за обман,отпустил ему три щелчка,да каких- .."вышибло ум у старика..."А Балда говорит:" "Не гонялся бы ты,поп , за дешевизной". Мы взрослеем и сказки уже другие-"Сказка о золотом петушке","Сказка о мертвой царевне и семи богатырях".Назовите мне того ,кто не слышал,или уже сам не читал их..В этих сказках также добро побеждает зло.Ведь в нашей жизни все так и должно быть. По мере взросления,мы уже не просто читаем,мы уже изучаем произведения А.С.Пушкина в школах и очень любим такие,как поэма "Руслан и Людмила","Песнь о вещем Олеге" Это уже произведения о любви: ,об уважении друг к другу,,о войне,о любви к Родине.Через все его произведения сам автор проносит эту любовь.У поэта очень много стихотворений,а точнее 783 , на разные темы-все они прекрасны,во всех них заключен глубокий смысл.После прочтения его произведений,ты еще долго находишься в том месте,где проходило действие, и еще долго не отпускают тебя его герои..Пушкиным А.С написано около 3000 произведений ..Писать о них можно бесконечно!