Помогите, пожалуйста!!! "ЗАПИШИТЕ ИМЕНА ГЕРОЕВ КБР, ЧЬИ ПОДВИГИ СВЯЗАНЫ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ВОИНСКОГО ДОЛГА." СРОЧНО!
Обществознание
Помогите, пожалуйста!!! "ЗАПИШИТЕ ИМЕНА ГЕРОЕВ КБР, ЧЬИ ПОДВИГИ СВЯЗАНЫ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ВОИНСКОГО ДОЛГА." СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Агеев Ф.П ,Оганьянц Г.А ,Яхогоев М.А,Калюжный Н.Г
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