Напишите пожалуйста что про Магелана

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Напишите пожалуйста что про Магелана
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В честь его есть магеланский пролив
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