Решите уравнение 825-(m+167)=493
Математика
Решите уравнение 825-(m+167)=493
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M+167=825-493 m+167=332 m=332-167 m=165
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