Помогите написать сочинение на тему "Мечта о мечте"

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,,Мечта о мечте" Моя мечта, на первый взгляд, обычна и банальна – хочется счастья. Счастья для себя и близких, для знакомых и незнакомых, да для всех, кому по каким-либо причинам чего-то в жизни не хватает. Счастья всеобъемлющего, глобального, светлого. Чтобы никогда не умирали близкие. Чтобы люди радовались каждому прожитому дню, каждому лучу солнца, каждому порыву ветра. И пусть исчезнут из нашей жизни все негативные, раздражающие моменты, неприятные и подчас пугающие события, неудачи, обиды…К сожалению, так не бывает, ведь мир разнообразен и тем велик, и сложно научиться ценить то, что у тебя есть, не утратив этого. Прости,пожалуйста,что вот такое,замени некоторые предложения своими словами,удачи!