Почему ни дружба, ни любовь не смогли победить его жизненную апатию?

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Самое очевидное; объяснение характера и повседневного поведения Обломова читатель находит в главе "Сон Обломова". Здесь автор описывает детство Ильи Ильича. Невозможно не проникнуться сочувствием к живому подвижному ребенку, все естественные порывы которого подавляются. Он хочет бежать к оврагу, исследовать окружающую местность — в ответ его пугают привидениями и всяческой нечистью. Он желает поиграть с мальчишками в снежки — его закутывают в шубу и ведут домой. С самого детства в Обломове подавляли инициативу. Ему не давали самого ценного, что должно быть у каждого человека, - свободы. Он ни разу в жизни сам не надел чулки. Если Захар натянет ему разные чулки — он так и будет ходить весь день, даже не заметив. Лень Ильи Ильича уходит корнями именно в обломовский уклад жизни. В Обломовке его научили ничего не делать, не утруждать себя, наслаждаться жизнью. Благо, несколько сот слуг позаботятся о том, чтобы мальчик ни в чем не нуждался. Забегая вперед, можно сказать, что закономерен и предсказуем был выбор Ильи Ильича, когда он остался жить на Выборгской стороне. Пше-ницына давала ему то же, что некогда родители спокойное беззаботное существование. Он не мог ощущать нужды, недостатка в чем-либо просто потому, что ему не давали этого почувствовать. Всю жизнь Обломов выбирал тот путь, что легче, плыл по течению и не вдавалсяв подробности . Поэтому ни дружба , ни любовь ,не смогли пробудить Обломова из вечного сна в котором он погряз с самого рождения .