Сегодня Маша принимает гостей. Включая Машу, в празднике примает участие n человек, ко- торые расселись по кругу за большим круглым столом. Разумеется, Маша хочет пообщаться со многими гостями, но кричать через весь стол неуд...

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Сегодня Маша принимает гостей. Включая Машу, в празднике примает участие n человек, ко- торые расселись по кругу за большим круглым столом. Разумеется, Маша хочет пообщаться со многими гостями, но кричать через весь стол неудобно. Тогда она быстро придумала решение проблемы: иногда она просит соседа слева или справа от неё поменяться с ней местами. Гости, разумеется, любезно соглашаются на её просьбу. Проводив гостей, Маша вспомнила, что забыла телефон на месте, на котором она сидела в конце мероприятия. Маша не помнит, на каком месте она сидела в конце, зато помнит, на каком месте она сидела в начале, а также помнит, что она ровно k раз менялась местами с одним из соседей. Теперь она хочет узнать количество мест, на которых она могла оказаться в конце вечера. Формат входных данных Входные данные содержат два натуральных числа n и k — количество мест за столом и число раз, которое Маша менялась местами с одним из своих соседей (3 6 n 6 109 , 0 6 k 6 109 ). Формат выходных данных Выведите одно число — количество мест, на которых Маша могла оказаться в конце мероприятия. Примеры стандартный ввод стандартный вывод 5 2 3 3 3 3

Автор: Гость