Как решить 16ч26мин-9ч52мин. Письменно
Математика
Как решить 16ч26мин-9ч52мин. Письменно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16ч=960мин+26мин=986мин 9ч=540мин+52мин=592мин 986мин-592мин=394мин=5ч94мин
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