Помогите пожалуйста перевести фразу Сабақ сағат тоызда басталады?
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста перевести фразу Сабақ сағат тоызда басталады?
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Гость:
Урок воскоко кончается
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