Как периводится это предложение stand up!
Английский язык
Как периводится это предложение stand up!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подъем/встали (со своих мест, например)
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