Приведи примеры количественных и качественных характеристик физических тел. 20 баллов.
Физика
Приведи примеры количественных и качественных характеристик физических тел. 20 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тело или физическое тело в физике материальный объкт имеющий массу объём и отделенный от других тел границей раздела тело есть форма существования вещества стул звезда компас воздух
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