Как быстрее подготовить пересказ по Окружающему миру
Обществознание
Как быстрее подготовить пересказ по Окружающему миру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Читай по частям, прочитай несколько раз одну часть-перескажи маме или себе же и так все остальные, потом все вместе
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