Решите уравнение ; а) 37 x = 259 ; б) 252÷ y = 21; в) z ÷ 18 = 6 ;
Математика
Решите уравнение ; а) 37 x = 259 ; б) 252÷ y = 21; в) z ÷ 18 = 6 ;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)y=252 разделить 21 у=12 в)z=18 умножить 6 z=108
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