Решите уравнение a) 4(1,5x-3)-5,5x=10 б) 0,6x=0,3-3(x+2,5) в) 3(x-1)=3x-4(8x+1) г) 8(x-8)+2(1-2x)=11
Алгебра
Решите уравнение a) 4(1,5x-3)-5,5x=10 б) 0,6x=0,3-3(x+2,5) в) 3(x-1)=3x-4(8x+1) г) 8(x-8)+2(1-2x)=11
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: Ответ: Ответ: Ответ:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чтобы доехать на машине из дома до работы летом Коля четверть того времени которо?? требуется ему на дорогу зимой с какой средней скоростью едет Ко...
Русский язык
Надеюсь остались очень хорошие люди на свете и помогут мне!Нужно сделать описание картины "Фашист пролетел" художника Платова(только пожалуйста не ...
Математика
Найдите скорость сближения или скорость удаления Отметь флажком В каких случаях ??роизойдет встреча 10 м с 15 м с
Математика
В рыбном хозяйстве в одном пруду вырастили по 7 кг карпа на 1 м (в квадрате) площади ??руда и получили 67200 кг рыбы а в другом пруду -по 8кг карпа...
Английский язык