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Решите уравнение графическим способом: √х=3
Алгебра
Решите уравнение графическим способом: √х=3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√х =3 (√х)^2 = 3^2 х = 9
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