Напиши к данным глаголам (Вытерать, уехать, посмотреть) подходящие по смыслу наречия с приставками

Русский язык
Напиши к данным глаголам (Вытерать, уехать, посмотреть) подходящие по смыслу наречия с приставками
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уехать затемно вытирать насухо посмотреть издалека
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