Напиши к данным глаголам (Вытерать, уехать, посмотреть) подходящие по смыслу наречия с приставками

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Напиши к данным глаголам (Вытерать, уехать, посмотреть) подходящие по смыслу наречия с приставками

Автор: Гость