15 слов на разряды: качественный, притяжательный, относительный (по 5 на каждый разряд)
Русский язык
15 слов на разряды: качественный, притяжательный, относительный (по 5 на каждый разряд)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Качественные -по возрасту молодой старый -по весу легкий тяжелый -по внутренним качествам умный добрый злой ленивый Относительные обозначают -материал деревянный дом, -признак предмета по месту московская улица -по времени существования зимний день, вечерний концерт -по назначению предмета спортивная обувь Притяжательные признак предмета по его принадлежности какому-либо человеку или животн мамино платье, собачья будка волчий след Имеют суффиксы ин-ын, ов-ев ий-и
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