Образуйте с помощью суффиксов ств(о), ость, ист, ёр существительные, обозначающие качества, черты характера. Предложите как можно больше, пожалуйста!

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Образуйте с помощью суффиксов ств(о), ость, ист, ёр существительные, обозначающие качества, черты характера. Предложите как можно больше, пожалуйста!

Автор: Гость