Дам 15 баллов!!!!!!!! У Адама Смита есть фраза -если вы не готовы смириться с нищетой ,??абудьте о свободе. Как связаны свобода и нищета? а)государство не заботиться о бедных б)свободные люди вынуждены платить огромные нало...

Обществознание
Дам 15 баллов!!!!!!!! У Адама Смита есть фраза -если вы не готовы смириться с нищетой ,??абудьте о свободе. Как связаны свобода и нищета? а)государство не заботиться о бедных б)свободные люди вынуждены платить огромные налоги в)свободные люди сами несут ответственность за свой заработок г)свобода делает богатых людей-богаче,а бедных-беднее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)свободные люди сами несут ответственность за свой заработок
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