Дам 15 баллов!!!!!!!! У Адама Смита есть фраза -если вы не готовы смириться с нищетой ,??абудьте о свободе. Как связаны свобода и нищета? а)государство не заботиться о бедных б)свободные люди вынуждены платить огромные нало...
Обществознание
Дам 15 баллов!!!!!!!! У Адама Смита есть фраза -если вы не готовы смириться с нищетой ,??абудьте о свободе. Как связаны свобода и нищета? а)государство не заботиться о бедных б)свободные люди вынуждены платить огромные налоги в)свободные люди сами несут ответственность за свой заработок г)свобода делает богатых людей-богаче,а бедных-беднее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)свободные люди сами несут ответственность за свой заработок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте предложения отгадайте по указанным признакам о каких членах предложе??ия идёт речь выпишите их в столбик справа подчеркнув как члены пре...
История
Расскажите пожалуйста, какова роль в истории митрополита Илариона, который был при Ярославе Мудром. Что он совершил? Какие даты и события с ним свя...
Литература