Дам 15 баллов!!!!!!!! У Адама Смита есть фраза -если вы не готовы смириться с нищетой ,??абудьте о свободе. Как связаны свобода и нищета? а)государство не заботиться о бедных б)свободные люди вынуждены платить огромные нало...

Обществознание

Дам 15 баллов!!!!!!!! У Адама Смита есть фраза -если вы не готовы смириться с нищетой ,??абудьте о свободе. Как связаны свобода и нищета? а)государство не заботиться о бедных б)свободные люди вынуждены платить огромные налоги в)свободные люди сами несут ответственность за свой заработок г)свобода делает богатых людей-богаче,а бедных-беднее

Автор: Гость