Краткое содержание сказки о жабе и розе

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Краткое содержание сказки о жабе и розе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У девочки болел брат. И у них был красивый садик. Однажды мальчик почувствовал себя очень плохо и попросил сестру принести ему самый красивый цветок из садика. Она принесла ему розу.А розу хотела съесть жаба. Но сестра пнула её ногой и просто не обратила внимания. Через день мальчик умер. Роза
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