Краткое содержание сказки о жабе и розе
Литература
Краткое содержание сказки о жабе и розе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У девочки болел брат. И у них был красивый садик. Однажды мальчик почувствовал себя очень плохо и попросил сестру принести ему самый красивый цветок из садика. Она принесла ему розу.А розу хотела съесть жаба. Но сестра пнула её ногой и просто не обратила внимания. Через день мальчик умер. Роза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Саша купил 4 фломастеров , а Маша -6 фломастеров по той цене . Ребята оплатили покупку купюрой в 50 леев . сколько стоит один фломастер .
Українська мова
Математика
Английский язык