Краткое содержание сказки о жабе и розе

Гость: Гость:

У девочки болел брат. И у них был красивый садик. Однажды мальчик почувствовал себя очень плохо и попросил сестру принести ему самый красивый цветок из садика. Она принесла ему розу.А розу хотела съесть жаба. Но сестра пнула её ногой и просто не обратила внимания. Через день мальчик умер. Роза