Відмінювання іменників хлопчик,хліб
Українська мова
Відмінювання іменників хлопчик,хліб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н.в. хліб; хлопчик Р.в. хліба; хлопчика Д.в. хлібові(хлібу); хлопцеві (хлопцю) Зн.в. хліб; хлопця О.в. хлібом; хлопцем М.в. у хлібі; на хлопцеві Кл.в. хлібе; хлопцю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Математика
По двум параллельным железнодорожным путям в одном направлении следуют пассажир??кий и товарный поезда, скорости которых равны соответственно 110 к...
Окружающий мир