Відмінювання іменників хлопчик,хліб

Українська мова
Відмінювання іменників хлопчик,хліб
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н.в. хліб; хлопчик Р.в. хліба; хлопчика Д.в. хлібові(хлібу); хлопцеві (хлопцю) Зн.в. хліб; хлопця О.в. хлібом; хлопцем М.в. у хлібі; на хлопцеві Кл.в. хлібе; хлопцю 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Зделайти пожалуйста номер 153
Ответить
Английский язык
There is a new carpet (at/on/of) the floor. как правильно?
Ответить
Математика
По двум параллельным железнодорожным путям в одном направлении следуют пассажир??кий и товарный поезда, скорости которых равны соответственно 110 к...
Ответить
Математика
(10²-2шестая степень) :6+1десятая степень
Ответить
Окружающий мир
Не используються в строительстве
Ответить