Прочитайте предложения отгадайте по указанным признакам о каких членах предложе??ия идёт речь выпишите их в столбик справа подчеркнув как члены предложения напишите чем они выражены 1 СЕРЕБРИСТЫЙ ИНЕЙ ЗАПУШИЛ ОКНО 1)ЗАВИСИТ...

Русский язык

Прочитайте предложения отгадайте по указанным признакам о каких членах предложе??ия идёт речь выпишите их в столбик справа подчеркнув как члены предложения напишите чем они выражены 1 СЕРЕБРИСТЫЙ ИНЕЙ ЗАПУШИЛ ОКНО 1)ЗАВИСИТ ОТ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО ОБОЗНАЧАЕТ ПРИЗНАК ПРЕДМЕТА ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОС КАКОЙ? 2)относится к глаголу сказуемому обозначает предмет на который направлено действие на вопрос что? 2 ЛЁГКИЙ ВЕТЕРОК ЕДВА ШЕВЕЛИЛ ЛИСТВУ 1) зависит от существительного обозначает признак предмета отвечает на вопрос какой 2)зависит от сказуемого глагола обозначает способ действия отвечает на вопрос как 3)обозначает предмет на который направлено действие отвечает на вопрос что?

Автор: Гость