Расскажите пожалуйста, какова роль в истории митрополита Илариона, который был при Ярославе Мудром. Что он совершил? Какие даты и события с ним связаны?

История

Расскажите пожалуйста, какова роль в истории митрополита Илариона, который был при Ярославе Мудром. Что он совершил? Какие даты и события с ним связаны?

Автор: Гость