Расскажите пожалуйста, какова роль в истории митрополита Илариона, который был при Ярославе Мудром. Что он совершил? Какие даты и события с ним связаны?
История
Расскажите пожалуйста, какова роль в истории митрополита Илариона, который был при Ярославе Мудром. Что он совершил? Какие даты и события с ним связаны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Илларион - первый митрополит в Киевской Руси при Ярославе Мудром, автор "Слова о законе и благодати" - непревзойдённого источника об эпохе расцвета Киевской Руси и перовго литературно-философского памятника в нашей истории
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