А с ь б л о п р с т у ф х из этих букв нужно сделать предложение
Русский язык
А с ь б л о п р с т у ф х из этих букв нужно сделать предложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аня садилась помогать бабушке, а Лена очень просто решала самые трудные упражнения французского художника.
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