Помогите пожалуйста! Начертите угол ABC, равный 106 градусов. Лучом BD разделили этот ??гол на два угла так, что бы угол ABD=34. Вычислите величину угла DBC.

Математика
Помогите пожалуйста! Начертите угол ABC, равный 106 градусов. Лучом BD разделили этот ??гол на два угла так, что бы угол ABD=34. Вычислите величину угла DBC.
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Гость:
DBC= ABC-ABD= 106-34=72
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