Помогите пожалуйста! Начертите угол ABC, равный 106 градусов. Лучом BD разделили этот ??гол на два угла так, что бы угол ABD=34. Вычислите величину угла DBC.

Математика

Помогите пожалуйста! Начертите угол ABC, равный 106 градусов. Лучом BD разделили этот ??гол на два угла так, что бы угол ABD=34. Вычислите величину угла DBC.

Автор: Гость