Одно из двух слагаемых равно 42 что составляет шесть двадцать третих второго слагаемого.Найдите их сумму.С объяснениям
Математика
Одно из двух слагаемых равно 42 что составляет шесть двадцать третих второго слагаемого.Найдите их сумму.С объяснениям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - второе число х*6/23 - первое число, что равно по условию 42 Уравнение: 6/23 * х = 42 х= 42 : 6/23х = 161- второе число 161+42=203 Ответ: 203
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