Одно из двух слагаемых равно 42 что составляет шесть двадцать третих второго слагаемого.Найдите их сумму.С объяснениям

Математика

Одно из двух слагаемых равно 42 что составляет шесть двадцать третих второго слагаемого.Найдите их сумму.С объяснениям

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