Как образовалось единое государство в Древнем Египте 6 класс

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3050-2715 г. до н. э. — Ранний период (I-II династии). Фараон Менес (Мина) объединяет Верхний и Нижний Египет. Столицей государства становится Мемфис. Приблизительно в середине 4 тыс. до н. э. из 40 городов-государств (номов) образовалось два царства, объединившихся около 3000 г. до н. э. в единое государство.