Сумма двух чисел равна 668, а если одно из них уменьшить на 12, числа станут равными. Чему равно большее число?

Математика

Сумма двух чисел равна 668, а если одно из них уменьшить на 12, числа станут равными. Чему равно большее число?

Автор: Гость