Сумма двух чисел равна 668, а если одно из них уменьшить на 12, числа станут равными. Чему равно большее число?

Математика
Сумма двух чисел равна 668, а если одно из них уменьшить на 12, числа станут равными. Чему равно большее число?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(668-12):2=328 меньшее 328+12=340 большее число
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