Решите логическую задачу. В классе 35 детей,их решили повести в цирк,но билетов вс??го 18.Как сделать так,чтобы те, кто не пойдут не обиделись?

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Решите логическую задачу. В классе 35 детей,их решили повести в цирк,но билетов вс??го 18.Как сделать так,чтобы те, кто не пойдут не обиделись?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оставшихся 17 детей освободили от занятий в этот день.или их поведут в другой день
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