Решите уравнение и подчеркните верный из предложенных ответов (х-3)(х+3)+2х=х( в квадрате )- 1 Решите пожалуйста Ответы: а)-4 б)4 в)5
Алгебра
Решите уравнение и подчеркните верный из предложенных ответов (х-3)(х+3)+2х=х( в квадрате )- 1 Решите пожалуйста Ответы: а)-4 б)4 в)5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( x - 3)(x + 3) + 2x = x^2 - 1 x^2 - 9 + 2x - x^2 = - 1 2x = 9 - 1 2x = 8 x = 8/2 x = 4 Ответ: б) 4
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