Решите уравнение и подчеркните верный из предложенных ответов (х-3)(х+3)+2х=х( в квадрате )- 1 Решите пожалуйста Ответы: а)-4 б)4 в)5

Алгебра

Решите уравнение и подчеркните верный из предложенных ответов (х-3)(х+3)+2х=х( в квадрате )- 1 Решите пожалуйста Ответы: а)-4 б)4 в)5

Автор: Гость