Розвяжи рівняння 6,2(3-2х)=20-(12,4х+1,4)
Алгебра
Розвяжи рівняння 6,2(3-2х)=20-(12,4х+1,4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18,6 - 12,4x = 20 - 12,4x - 1,4 - 12,4x + 12,4x = 18,6 - 18,6 0x= 0 - имеет бесконечное множество решений. Ответ: бесконечное множество решений.
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