Выписать из повести данко по 3 предложения с сочинительными и подчинительными союзами

Гость: Гость:

Сочинительные союзы: 1.Ветер тек широкой, ровной волной, но иногда он точно прыгал через что-то невидимое и, рождая сильный порыв, развевал волосы женщин в фантастические гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. 2 . Они уходили все дальше от нас, а ночь и фантазия одевали их все прекраснее. 3. Тогда пошли искать девушку, но — не нашли ее подчинительные: 1. Ее диск был велик, кроваво-красен, она казалась вышедшей из недр этой степи, которая на своем веку так много поглотила человеческого мяса и выпила крови. 2. И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную преступления. 3. И те, которые не находят их для себя, — те просто лентяи или трусы, или не понимают жизни, потому что, кабы люди понимали жизнь, каждый захотел бы оставить после себя свою тень в ней.