Выписать из повести данко по 3 предложения с сочинительными и подчинительными союзами

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Выписать из повести данко по 3 предложения с сочинительными и подчинительными союзами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочинительные союзы: 1.Ветер тек широкой, ровной волной, но  иногда он точно прыгал через что-то невидимое и, рождая сильный порыв, развевал волосы женщин в фантастические гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. 2 . Они уходили все дальше от нас, а  ночь и фантазия одевали их все прекраснее. 3.  Тогда пошли искать девушку, но  — не нашли ее подчинительные: 1. Ее диск был велик, кроваво-красен, она казалась вышедшей из недр этой степи, которая  на своем веку так много поглотила человеческого мяса и выпила крови. 2. И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную преступления. 3.  И те, которые  не находят их для себя, — те просто лентяи или трусы, или не понимают жизни, потому что, кабы люди понимали жизнь, каждый захотел бы оставить после себя свою тень в ней. 
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