Один человек был в пути 8 дней и проходил в день 28 км. а другой за 9 дней проходил в д??нь 25 км.в день кто из них прошёл больший путь и на сколько?

Математика

Один человек был в пути 8 дней и проходил в день 28 км. а другой за 9 дней проходил в д??нь 25 км.в день кто из них прошёл больший путь и на сколько?

Автор: Гость