Один человек был в пути 8 дней и проходил в день 28 км. а другой за 9 дней проходил в д??нь 25 км.в день кто из них прошёл больший путь и на сколько?
Математика
Один человек был в пути 8 дней и проходил в день 28 км. а другой за 9 дней проходил в д??нь 25 км.в день кто из них прошёл больший путь и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28*8=224км прошел первый человек 25*9=225км прошел второй человек 225-224=1км-на столько больше прошел второй человек
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