Какой тип речи и стиль вы используете в сочинениях на такие темы : « Как я учился кататься на велосипеде», «Как я дрессировал собаку», «Как я обычно убираю квартиру ( класс)», «Как я обычно делаю уроки» или «Как я однажды дела...
Русский язык
Какой тип речи и стиль вы используете в сочинениях на такие темы : « Как я учился кататься на велосипеде», «Как я дрессировал собаку», «Как я обычно убираю квартиру ( класс)», «Как я обычно делаю уроки» или «Как я однажды делал уроки», «Как наш кот охотится» или «Как наш кот однажды охотился»? Напишите сочинение на одну из этих тем. Не забудьте проверить, избежали ли вы повторение слов. Какие места в повествовании нуждаются в особом контроле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я использую тип речи Сочинение на тему как я училась кататься на велосипеде и как я дрессировал собаку и как я обычно делаю уроки или как Я однажды делал уроки вообще здесь надо выбрать тип речи и стиль который подойдет к самому названию или Озаглавь заглавию можно так сказать если будет больше прилагательных что надо использовать больше прилагательных если больше глаголов или существительное тоже нужно решать или существительное или глагол или прилагательное должна быть всегда больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Как в разные эпохи понимали что такое "справедливый суд"? Как бы вы охарактеризова??и справедливый суд в современном государстве?
Математика
Математика
Вадим собрал 63 ракушки. Своим 4 друзьям он дал по 5 ракушек , а остальные он разложил в 7 коробочек поровну. Сколько ракушек в каждой коробочке? П...