Какой тип речи и стиль вы используете в сочинениях на такие темы : « Как я учился кататься на велосипеде», «Как я дрессировал собаку», «Как я обычно убираю квартиру ( класс)», «Как я обычно делаю уроки» или «Как я однажды дела...

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я использую тип речи Сочинение на тему как я училась кататься на велосипеде и как я дрессировал собаку и как я обычно делаю уроки или как Я однажды делал уроки вообще здесь надо выбрать тип речи и стиль который подойдет к самому названию или Озаглавь заглавию можно так сказать если будет больше прилагательных что надо использовать больше прилагательных если больше глаголов или существительное тоже нужно решать или существительное или глагол или прилагательное должна быть всегда больше