Вадим собрал 63 ракушки. Своим 4 друзьям он дал по 5 ракушек , а остальные он разложил в 7 коробочек поровну. Сколько ракушек в каждой коробочке? Помогите правильно оформить.
Математика
Вадим собрал 63 ракушки. Своим 4 друзьям он дал по 5 ракушек , а остальные он разложил в 7 коробочек поровну. Сколько ракушек в каждой коробочке? Помогите правильно оформить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)63-4*5=43 2)43:7=6(ост.1) Ответ:6 ост.1
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