Вадим собрал 63 ракушки. Своим 4 друзьям он дал по 5 ракушек , а остальные он разложил в 7 коробочек поровну. Сколько ракушек в каждой коробочке? Помогите правильно оформить.

Математика

Вадим собрал 63 ракушки. Своим 4 друзьям он дал по 5 ракушек , а остальные он разложил в 7 коробочек поровну. Сколько ракушек в каждой коробочке? Помогите правильно оформить.

Автор: Гость